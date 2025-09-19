Desde las 11:00 horas de este domingo se realizó en la elipse del Parque O’Higgins la Parada Militar en Honor a las Glorias del Ejército, la última de la gestión del Presidente Gabriel Boric, quien dejará el cargo en marzo de 2026.

Como es tradición, el Mandatario llegó en el Ford Galaxie presidencial, vehículo que debió pasar tres revisiones técnicas previas para asegurar su óptimo estado. Al descender, fue recibido por la capitana del Ejército Francisca Valdés y por el comandante en jefe, Javier Iturriaga, quien también encabezó su última parada en el cargo.

La ceremonia de este año coincidió con hitos institucionales: los 215 años del Ejército, los 60 de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y los 110 del decreto que declaró el 19 de septiembre como Día de las Glorias del Ejército. En total, participaron 8.334 efectivos: 4.833 del Ejército, 1.260 de la Armada, 951 de la Fuerza Aérea y 1.290 de Carabineros.

El Presidente Boric recibió el saludo del Club de Huasos Gil Letelier y compartió el tradicional brindis de chicha en cacho junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el comandante en jefe del Ejército y demás autoridades. Luego, se dio inicio al esquinazo con tres pies de cueca.

El desfile abrió con una exhibición de 21 paracaidistas de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, quienes saltaron desde 3.000 metros de altura en conmemoración de su 60° aniversario. El Presidente calificó la presentación como “impecable”.

Posteriormente, marcharon las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden: Ejército (3.947 hombres y 886 mujeres), Armada (939 hombres y 321 mujeres), Fuerza Aérea (767 hombres y 184 mujeres) y Carabineros (835 hombres y 455 mujeres). Como cada año, destacó la brigada canina, incluyendo cachorros en formación para tareas de detección.

La jornada cerró con nuevas unidades del Ejército: la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Caballería y el regimiento escolta presidencial, reforzando el carácter institucional de esta última parada bajo la actual administración.

