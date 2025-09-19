La Copa Libertadores entró en su recta final con el comienzo de los cuartos de final, la que tendrá partidos para el infarto.

Los cruces arrancaron anoche con el duelo 100% argentino en que Vélez Sarsfield cayó 0-1 ante Racing.

Otro de los compromisos que paralizó el continente fue el River Plate y Palmeiras y el triunfo fue para el Verdao que gastó una fortuna en el objetivo de quedarse con el título.

Además, el sorprendente Liga de Quito se impuso 2-0 a Sao Paulo, mientras que Flamengo derrotó por 2-1 a Estudiantes de La Plata.

Programación cuartos de final ida Copa Libertadores

Martes 16 de septiembre:

Vélez Sarsfield 0-1 Racing: 19:00 horas.

Gol: 0-1, 53′ Adrián Martínez (RAC) Chilenos: Claudio Baeza y Diego Valdés (VEL) fueron suplentes; Gabriel Arias (RAC) fue suplente. Insidencia: Lisandro Magallán (VEL) fue expulsado a los 42′. A Vélez le anularon un gol a los 62′.

Miércoles 17 de septiembre:

River 1-2 Palmeiras: 21:30 horas.

Goles: 0-1, 5′ Gustavo Gómez (PAL); 0-2, 41′ Vitor Roque (PAL); 1-2, 88′ Lucas Martínez Quarta (RIV) Chilenos: Paulo Díaz (RIV) fue titular, recibió tarjeta amarilla y fue reemplazado en el entretiempo.

Jueves 18 de septiembre:

Liga de Quito 2-0 Sao Paulo: 19:00 horas.

Goles: 1-0, 14′ Bryan Ramírez (LDU); 2-0, 78′ Michael Estrada (LDU) Chilenos: Fernando Cornejo fue titular hasta los 71′ y Lautaro Pastrán entró a los 84′ (LDU); Gonzalo Tapia fue suplente (SP)

Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata: 21:30 horas.

Goles: 1-0, 1′ Pedro (FLA); 2-0, 9′ Guillermo Varela (FLA); 2-1, 90+1′ Guido Carrillo (EST) Chilenos: Erick Pulgar está lesionado (FLA) Insidencia:Gonzalo Plata (FLA) fue expulsado a los 82′.

Cuartos de final Copa Libertadores: ¿Cuándo se juegan las revanchas?

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputarán entre el 23 y 25 de septiembre con las localías invertidas.

/José Pablo Verdugo