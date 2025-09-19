El Estadio Alejandro Villanueva estaba completamente lleno para apoyar a Alianza de Lima, que se enfrentaba a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pese a que el partido tuvo acciones de peligro en ambos pórticos, todo terminó 0-0.

A los 7 minutos la U abrió el marcado por medio de Maximiliano Guerrero, pero el delantero estaba levemente adelantado y todo se anuló.

En los 10 minutos se acercó el cuadro local. Balonazo largo que aguanta Hernán Barco que se la cede a Kevin Quevedo, el extremo remata y su disparo se va cerca del arco de Gabriel Castellón.

Con el correr de los minutos Alianza de Lima buscó siempre en su referencia a Hernán Barco, quien siempre intentaba apoyarse y ayudar a us compañeros en facetas ofensivas. Por su parte, el cuadro de Universidad de Chile intentaba el juego asociado y las pasadas en banda por parte de Fabián Hormazábal y de Matías Sepúlveda.

Cuando se jugaban ya los 45 minutos llegaría un gol de Alianza que terminaría siendo anulado, pues al inicio de la jugada hubo una mano de Quevedo, por lo que el árbitro decidió anular el tanto. Así se irían al descanso.

Para la segunda mitad, el técnico Álvarez hizo un par de modificaciones con los ingresos de Sebastián Rodríguez y Nicolás Fernández, por Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero, respectivamente. ‘Bigote’ entró muy bien, dando movilidad y claridad al mediocampo, mientras que el defensor liberó a Hormazábal para tener más faceta ofensiva.

En los 64 minutos Alianza de Lima se quedaría con un hombre menos tras la tonta expulsión de Carlos Zambrano, que le cometió falta a Charles Aránguiz y dejaría a su equipo con un hombre menos. Pese a eso, los azules no pudieron sacar provecho y tuvieron que conformarse con un empate sin goles.

Así las cosas, la U jugará la vuelta el próximo jueves a las 21:30 en Coquimbo, buscando el pase a semifinales de Copa Sudamericana

Por Ignacio Soto Bascuñán