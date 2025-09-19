El fútbol europeo vuelve a tomar protagonismo con el arranque de una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más relevante del continente. El PSG llega como vigente campeón tras imponerse con autoridad al Inter de Milán en la final pasada, y ahora buscará defender la corona.
El regreso de la Champions reafirma su condición de espectáculo global, donde tradición, rivalidades y talento individual se combinan para definir la supremacía en el fútbol de clubes.
Revisa la programación y los resultados
- PSV 1-3 Union Saint-Gilloise | 13:45 horas.
Goles: 0-1, 9′ Promise David (USG); 0-2, 39′ Anouar Ait El Hadj (USG); 0-3, 81′ Kamiel Van De Perre (USG); 1-3, 90′ Ruben van Bommel (PSV)
Athletic Club 0-2 Arsenal | 13:45 horas.
Goles:0-1, 72′ Gabriel Martinelli (ARS); 0-2, 87′ Leandro Trossard (ARS)
Juventus 4-4 Borussia Dortmund | 16:00 horas.
Goles:0-1, 53′ Karim Adeyemi (BD); 1-1, 64′ Kenan Yildiz (JUV); 1-2, 65′ Felix Nmecha (BD); 2-2, 68′ Dusan Vlahovic (JUV); 2-3, 75′ Yan Couto (BD); 2-4, 86′ Ramy Bensebaini (BD); 3-4, 90+4 Dusan Vlahovic (JUV); 4-4, 90+6 Lloyd Kelly (JUV)
Benfica 2-3 Qarabag | 16:00 horas.
Goles: 1-0, 6′ Enzo Barrenechea (BEN); 2-0, 16′ Vangelis Pavlidis (BEN); 2-1, 30′ Leandro Andrade (QAR); 2-2, 48′ Camilo Durán (QAR); 2-3, 86′ Oleksii Kashchuk (QAR)
Tottenham 1-0 Villarreal | 16:00 horas.
Gol: 1-0, 4′ Luiz Junior, autogol (TOT)
Real Madrid 2-1 Olympique de Marsella | 16:00 horas.
Goles: 0-1, 22′ Timothy Weah (OLY); 1-1, 29′ Kylian Mbappé (RM); 2-1, 81′ Kylian Mbappé (RM)
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
Olympiakos 0-0 Pafos FC
Goles: No hubo
Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt
Goles:1-0, 23′ Youssoupha Mbodji (SP); 2-0, 74′ Youssoupha Mbodji (SP); 2-1, 78′ Daniel Bassi (BOD); 2-2, 90′ Sondre Fet (BOD)
Bayern Munich 3-1 Chelsea
Goles: 1-0, 21′ Trevoh Chalobah, autogol (BM); 2-0, 27′ Harry Kane (BM); 2-1, 29′ Cole Palmer (CH); 3-1, 63′ Harry Kane (BM)
Paris Saint Germain 4-0 Atalanta
Goles: 1-0, 3′ Marquinhos (PSG); 2-0, 39′ Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 3-0, 51′ Nuno Mendes (PSG); 4-0, 90+1′ Gonçalo Ramos (PSG)
Ajax 0-2 Inter de Milán
Goles: 0-1, 42′ Marcus Thuram (INT); 0-2, 47′ Marcus Thuram (INT)
Liverpool 3-2 Atlético Madrid
Goles: 1-0, 4′ Andrew Robertson (LIV); 2-0, 6′ Mohamed Salah (LIV); 2-1, 45+3 Marcos Llorente (AM); 2-2, 81′ Marcos Llorente (ATM); 3-2, 90+2′ Virgil Van Dijk (LIV)
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen
Goles: 1-0, 9′ Jordan Larsson (COP); 1-1, 82′ Alejandro Grimaldo (LEV); 2-1, 87′ Robert (COP); 2-2, 90+2′ Autogol de Pantelis Hatzidiakos (LEV)
Club Brugge 4-1 Mónaco
Goles: 1-0, 32′ Nicolo Tresoldi (BRU); 2-0, 39′ Raphael Onyedika (BRU); 3-0, 43′ Hans Vanaken (BRU); 4-0, 75′ Mamadou Diakhon (BRU); 4-1, 90+2′ Ansu Fati (MON)
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Goles: 0-1, 9′ Yunus Akgun (GAL); 1-1, 38′ Ritsu Doan (FRA); 2-1, 45+2′ Can Yilmaz Uzun (FRA); 3-1, 45+4′ Fares Chaibi (FRA); 4-1, 66′ Jonathan Burkardt (FRA); 5-1, 75′ Ansgar Knauff (FRA)
Sporting Lisboa 4-1 Kairat
Goles: 1-0, 44′ Francisco Trincao (SPO); 2-0, 65′ Francisco Trincao (SPO); 3-0, 67′ Alisson Santos (SPO); 4-0, 68′ Geovany Quenda (SPO); 4-1, 86′ Edmilson Santos (KAI)
Newcastle United 1-2 Barcelona
0-1, 58′ Marcus Rashford (BAR); 0-2, 68′ Marcus Rashford (BAR); 1-2, 90′ Anthony Gordon (NEW)
Manchester City 2-0 Napoli
Goles: 1-0, 56′ Erling Haaland (MC); 2-0, 65′ Jeremy Doku (MC)
Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo