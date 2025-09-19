Verdaderos gigantes de Sudamérica tienen en la Copa Sudamericana 2025 su gran objetivo internacional. El largo camino recorrido en la competencia tiene en los cuartos de final una fase emocionante en donde solo los ocho mejores seguirán el viaje que lleva a la gran final del torneo.
¿Qué equipos clasificaron y cuáles serán los cruces? A continuación, todos los detalles de los cuartos de final de la Sudamericana 2025.
Equipos clasificados a los cuartos de final de la Sudamericana 2025
- Alianza Lima (Perú)
- Universidad de Chile (Chile)
- Lanús (Argentina)
- Fluminense (Brasil)
- Bolívar (Bolivia)
- Atlético Mineiro (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Once Caldas (Colombia)
Cuartos de final de la Sudamericana 2025: Calendario de partidos
Todos los horarios corresponden a Chile (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El segundo equipo juega la ida de visitante y el partido de vuelta como local.
|Llave
|Cruce
|Ida
|Vuelta
|Global
|C1
|Alianza Lima vs. Universidad de Chile
|0-0
|Jueves 25 de septiembre, 21:30
|–
|C2
|Lanús vs. Fluminense
|1-0 Gol: Marcelino Moreno a los 89
|Martes 23 de septiembre, 21:30
|–
|C3
|Bolívar vs. Atlético Mineiro
|2-2 Goles: Gomes da Costa y Victor Hugo para A. Mineiro; Robson y Romero para Bolivar
|Miércoles 24 de septiembre, 19:00
|–
|C4
|Independiente del Valle vs. Once Caldas
|0-2 los dos goles de Dayro Moreno
|Miércoles 24 de septiembre, 21:30