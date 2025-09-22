En estas fechas donde se celebran las Fiestas Patrias en Chile, son diversos los espacios en que la gente se junta para compartir las tradiciones patrias.

A través de redes sociales, diversos rostros de la farándula han compartido sus registros junto a sus familias o solos, pero disfrutando de este 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Por ejemplo, esto fue lo que hizo Nacho Pop y que se mostró en el programa «Hay que decirlo»

Por su parte, Willy Sabor celebró su cumpleaños en Fiestas Patrias:

Hace casi dos meses por ejemplo, que Tonka Tomicic no subía contenido a su cuenta de Instagram y en estas Fiestas Patrias quiso mostrar un lado más alegre.

Eso sí, su celebración fue distinta ya que aprovechó la jornada para hacer deporte y registrar la belleza del paisaje nacional desde las alturas.

«Desde la cumbre #altolasvizcachas Feliz 18!», señaló con un video musicalizado con la conocida introducción de La Vida Que Yo He Pasado que Los Tres tocaron en su MTV Unplugged de 1996. Con una sonrisa, Tonka mostró la panorámica del cerro que se encumbra en la precordillera con más de 1.870 metros de altitud.

Las celebraciones de los famosos

En medio de estos días feriados, algunos rostros publicaron sus diversas celebraciones de estas fechas. Así lo hizo, por ejemplo, la arquera chilena, Christiane Endler, publicando una fotografía con una manta de huaso y una chupalla.

«¡Feliz 18 de septiembre a todos los chilenos!», comienza el texto de la deportista, acompañado de los deseos de que sus compatriotas celebraran todos juntos durante estas fiestas.

Se sumaron a ella los Freire Jorquiera, que estuvieron reunidos junto a toda su familia disfrutando del día. En la descripción de la foto, el comediante señaló «recargando energías», mostrando diversos registros con muchas personas al aire libre.

En la misma línea, la actriz de Mega, Luz Valdivieso, subió algunas fotografías haciéndose una promesa, la de aprender a bailar cueca. «Me prometo a mí misma aprender a bailar cueca como corresponde para el próximo 18!!! Quien se suma?? Y subimos videos el próximo año!», comentó junto a una foto con una bandera chilena.

A ellos se unió también el cantante estadounidense, Matt Hunter, quien acaba de volver de Europa junto a su pareja, Carla Inostroza, influencer que se ha encargado de «chilenizar» lo más posible al joven talento para que se enamore cada vez más del país.

