Anoche, Carabineros entregó un nuevo balance del tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con cifras que muestran tanto un repunte en los siniestros recientes como una mejora sostenida respecto a 2023.

Según consignó La Tercera, la coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras, explicó que la comparación se realiza con 2023, dado que ambos años contaron con un número similar de días feriados.

En el informe más reciente, las personas fallecidas en accidentes de tránsito ascendieron a 17, mientras que los siniestros viales totalizaron 456. El reporte anterior, entregado el día sábado, registraba 11 fallecidos y 305 incidentes.

No obstante, la coronel Sotelo destacó que, en comparación con 2023, se observa una disminución de un 10,5% en la cifra de fallecidos y una reducción de un 37,2% en la cantidad de accidentes.

Entre las principales causas detectadas se encuentran el exceso de velocidad, la conducción desatenta, el consumo de alcohol y drogas, así como la imprudencia de los peatones.

En materia de fiscalización, Carabineros informó que se han realizado 68 mil controles, con más de 1.500 infracciones por exceso de velocidad. Además, junto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), se efectuaron más de 19 mil exámenes, resultando en la detención de 190 personas por conducir en estado de ebriedad, 90 bajo la influencia del alcohol y 50 bajo la influencia de drogas.

