Boca Juniors dejó pasar una clara chance para quedar como punteros de su zona, luego de empatar 2-2 como local ante Central Córdoba con Carlos Palacios de titular y jugando todo el encuentro para el cuadro de pecho amarillo.

El Xeneize había logrado quedar en ventaja gracias a los goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero se terminó durmiendo en la última media hora de juego y el cuadro de Santiago del Estero igualó por medio de José Florentín e Iván Gómez.

Con este empate, el cuadro de de La Ribera no pudo llegar a la cima de la tabla anual y de la Zona B en el Torneo Clausura y quedó tercero con 14 puntos siendo el líder Unión de Santa Fe don 16, por lo que dejó escapar dos puntos valiosos y deberá enfrentar ahora a Defensa y Justicia buscando lograrla cima.

Por Ignacio Soto Bascuñán