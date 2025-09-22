Continuando con la décima fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima goleó por 4-0 a Comerciantes Unidos y llegará con un gran envión anímico para lo que será su crucial choque de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile.

El primer tiempo fue de control absoluto para Alianza Lima, que generó múltiples opciones antes de abrir el marcador. Ceppelini estuvo cerca en dos ocasiones: primero con un cabezazo despejado en la línea por Tecilla y luego con una volea apenas desviada. A los 26’, Eryc Castillo probó con un remate de media distancia que rozó el gol, y tres minutos más tarde, Alan Cantero desperdició una clara frente al arco.

La recompensa llegó al 32’, cuando Pedro Aquino conectó de cabeza tras un córner para el 1-0, en una acción en la que el arquero Villete no pudo reaccionar. Comerciantes Unidos solo inquietó con un tiro libre aislado. Antes del descanso, una jugada polémica encendió la discusión: Miguel Trauco derribó a Yordi Vílchez en el área, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo López dejó seguir el juego.

En el complemento, la visita mostró mayor agresividad. Lecaros exigió a Viscarra al 46’ y luego Marchioni estuvo cerca de igualar con un cabezazo controlado en dos tiempos por el arquero boliviano. Sin embargo, la reacción se apagó rápidamente. Alianza retomó el protagonismo y rozó el segundo con un disparo de Ceppelini que dio en el palo (55’).

La contundencia llegaría poco después: Quevedo amplió la ventaja al 58’, Gentile sentenció el partido al 75’ y Ceppelini selló la goleada al 78’. Con el 4-0, los íntimos lograron su primera victoria amplia bajo la conducción de Néstor “Pipo” Gorosito en este Clausura.

Con este triunfo, Alianza Lima se enfoca en su desafío más importante de la temporada: enfrentar a Universidad de Chile en busca de un boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana. Posteriormente, visitará a Cienciano. Por su parte, Comerciantes Unidos recibirá a FBC Melgar.

SÍNTESIS

ALIANZA LIMA (4): Viscarra; Huamán, Chávez, Estrada, Trauco (78′ Lagos); Aquino, Cari (63′ Barcos), Ceppelini; Quevedo (78’Succar), E. Castillo (63′ Gentile) y Cantero (71′ Burlamaqui). DT: N. Gorosito.

GOLES: Aquino (32′), Quevedo (58′), Gentile (75′) y Ceppelini (78′).

COMERCIANTES UNIDOS (0): Villete; Aguilar, Vílchez, Tecilla, Méndez (60′ Alfaro); Paico (45′ Parodi), Cárdenas (79′ Sánchez), Marina (72′ Chipao), Marchioni, Lecaros (60′ Núñez); Sen. DT: C. Biaggio.

ÁRBITRO: Pablo López.

ESCENARIO: Estadio Matute

/José Pablo Verdugo