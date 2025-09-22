Alzas del 13% fue el promedio que registraron las tarifas hoteleras en Fiestas Patrias, en comparación con los precios de hace un año, según el análisis hecho de parte de la escuela de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián (USS).

El informe consideró el costo de alojamiento en habitaciones dobles, de 114 recintos turísticos, incluyendo hoteles, hostales, apart hotel, hoteles boutiques y cabañas, ubicados en la cordillera, campos, playa y sur del país.

El mayor aumento de los precios se registraron en los destinos de cordillera, donde Farellones, Corralco, Nevados de Chillán y Portillo, anotaron incrementos del 37% en promedio, con destinos que llegaron a un 89% de alza en sus precios anuales.

Por el otro lado, los destinos localizados en playa, sur y campo, presentaron un aumento en promedio del 4%.

“Si no consideramos los alojamientos de cordillera, la variación observada va muy en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien los precios aumentaron, esta alza fue cuatro puntos porcentuales más baja que el incremento de precios detectado en septiembre de 2023″, explicó el académico Pablo Ramírez.

Los destinos de la costa central se alejaron de la tendencia a nivel país, con una leve baja del 1% en promedio, que se registró en Viña del Mar, El Quisco, Algarrobo, Valparaíso, Concón y Maitencillo.