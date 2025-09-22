Los días de celebración por las Fiestas Patrias son absolutamente transversales, tanto para quienes residen en Chile y para aquellos que se encuentran fuera.

También lo hacen aquellos que no nacieron aquí, pero sienten profundo amor por el país. Esta vez, muchos ídolos del fútbol enviaron sus saludos y mostraron cómo celebran estas fechas.

Las celebraciones de los jugadores chilenos

Alxis Sánchez subió un video a sus historias de Instagram, donde aparece su familia disfrutando con todo el ’18′.

“19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país… Ver a mi familia disfrutando, todos juntos, con eso me basta. Les mando un fuerte abrazo a todos los chilenos, los quiero”, escribió un melancólico Alexis.

“Yo seguiré dejando a mi país en lo más alto del mundo. Orgulloso de ser chileno”, complementó el tocopillano en sus redes sociales.

Por su parte, tanto Arturo Vidal como Mauricio Isla publicaron en sus redes cómo celebran estos días feriados. El primero dedicó un mensaje para todos los chilenos: «Que estas Fiestas Patrias estén llenas de unión, baile, buena comida y momentos inolvidables junto a quienes amamos. ¡Viva Chile, viva su gente y viva nuestra tierra! ¡Felices Fiestas Patrias!», comentó el Rey Arturo.

@maxifalcon, @mauricioisla4chile, @kingarturo23oficial

Mientras su compañero en Colo Colo, agregó, junto con una foto vestido de huaso: «Felices Fiestas Patrias a todos».

Por otra parte, quien también compartió equipo con ambos futbolistas y ahora juega en EEUU, Maximiliano Falcón, a través de sus redes sociales también publicó fotografías de su celebración dieciochera junto a su esposa, Florencia Pouso, donde ambos salen con sus delantales completamente chilenizados, a pesar de ser uruguayos.

También, el exjugador de Universidad Católica y hoy en Deportes Cauqueuens, César Pinares, compartió una foto con una gran bandera chilena, junto a su mujer.

@cpinares10

La dupla Za-Sa

Desde el extranjero, Iván Zamorano subió una foto comiendo empanadas y bebiendo una copa de vino. Mientras tanto, desde Chile, el ídolo de Universidad de Chile, Marcelo Salas, también hizo lo suyo, rindiéndole homenaje a la bandera chilena junto con su icónico dedo hacia arriba de «Matador».

@marcelosalas11 y @bambam9oficial

Saludos desde el extranjero

Quienes viven fuera, no se quisieron quedar atrás, y desde sus respectivos países de residencia los futbolistas también publicaron registros de sus celebraciones.

@victordavila07 y @ben.brereton

Ben Brereton publicó una tierna fotografía junto a una bandera chilena y un mensaje en español: «Feliz 18 de septiembre, guárdenme una empanada, viva Chile», comentó el jugador nacido en Inglaterra de madre chilena, que actualmente se desempeña como delantero de la Premier League.

A su vez, Víctor Dávila, desde México, también compartió un registro familiar donde dice que celebra el 18 en el país azteca.

/José Pablo Verdugo