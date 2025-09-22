Como todos los años, los fonderos pusieron toda su imaginación en buscar los mejores nombres para sus locales, buscando llamar la atención y atraer comensales con los mejores lemas y referencias.

Es que las fondas son un clásico de las Fiestas Patrias, las que este año funcionaron hasta ayer martes 19, salvo en la Pampilla, en la región de Coquimbo, donde tienen un día más de celebración por un nuevo feriado regional y se extienden hasta hoy miérxcoles

Sin duda es una de las celebraciones más esperadas del año, donde celebramos la chilenidad, dejamos las diferencias de lado y las banderas pasan a adornar cada rincón posible.

Los fonderos este año se inspiraron en los reality show que volvieron, el socavón que afecta a las dunas de Viña del Mar e incluso el caso convenios, demostrando que no hay situación de la que el chileno no pueda sacar una risa.

Es que en un lugar donde las tragedias naturales y últimamente políticas y sociales, suelen azotarnos, el reír se transforma en una forma de enfrentar la adversidad.

En esta ocasión, uno de los elementos que más se repitió fue el número 11, que se convirtió en toda una tendencia para complementarlo con la palabra “entonces”. Algunos ejemplos fueron “11… Chupa entonces”, “11… Tómatelo entonces” y “Chichería 11… Ven a chupar y a comer entonces”.

Fotografías: Agencia Uno.

Mientras que otras fondas tienen nombres más relacionados con la contingencia nacional, como “El socavón” y “Socavon VIP”, aludiendo a los deslizamientos de tierra que se produjeron a pasos del edificio Kandinsky de Viña del Mar.

Fotografía: Agencia Uno.

Lo mismo para con “Fondación Chelacracia Viva”, toda una mofa hacia la Fundación Democracia Viva que generó el Caso Convenios luego de recibir millonarias transferencias de dinero de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Revisa algunos de los mejores títulos a continuación: Crédito: Agencia Uno