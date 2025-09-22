De acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano es la única que difiere respecto a Cadem y Criteria. En estas dos últimas Jeanette Jara se mantiene como vencedora en Primera vuelta y José Antonio Kast aparece a la baja respecto a la medición anterior. Sin embargo, en la primera de las mediciones mencionadas, el que gana es el Repúblicano subiendo un ´punto en la votación, el mismo punto que baja la candidata comunista.

Este es el detalle de las encuestas publicadas el Fin de Semana de Fiestas Patrias:

Criteria:

la tercera encuesta Agenda Criteria de septiembre que indica que, si la elección fuera este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias con 29% (misma cifra que la semana pasada), seguida por el republicano José Antonio Kast con 25% (dos puntos menos que la semana pasada), seguidos por la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (tres puntos más que hace siete días).

De esta forma, la exalcaldesa recorta de 14 a 9 puntos su desventaja frente a Kast en una semana.

Les siguen el libertario Johannes Kaiser que alcanza 10% (misma cifra que hace siete días) y Franco Parisi con 8% (un punto más que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls con 3% (misma cifra que la encuesta anterior) y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con 1%.

En relación a preferencias espontáneas, Jara ocupa el primer lugar con 29% (un punto más que la semana pasada), seguida por Kast con 25% (dos punto menos que hace siete días) y Matthei con 16% (tres punto más que la semana pasada). Les siguen Kaiser y Parisi, ambos con 8%.

Segunda vuelta presidencial. En este escenario, Kast se impondría a Jara por 11 puntos (46% vs 35%), mientras que Matthei también ganaría a la candidata oficialista (41% vs 33%).

En un escenario contra Parisi, Jara alcanza 35% frente al 30% del economista y un 35% de votos nulos o blancos.

Jara también tiene ventaja frente a Kaiser: 36% vs 32%, con un 32% de nulos o blancos.

Elegibilidad de candidatos. De acuerdo con el sondeo, entre fines de agosto y esta semana, la mayor ganancia neta la obtiene Harold Mayne-Nicholls, y las mayores pérdidas netas las tienen Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.

Un 70% dice que nunca votaría por Enríquez-Ominami un 78% dice que nunca votaría por Artés. Sobre Mayne-Nicholls, un 53% no votaría nunca por él.

Entre quienes tienen más consideración positiva que negativa, Matthei lidera: 59% votaría o podría votar por ella.

Aprobación presidencial. En esta materia, el Presidente Gabriel Boric sube a 32% (un punto más que la semana pasada), mientras que su desaprobación baja a 57% (tres puntos menos que hace siete días).

Panel Ciudadano

La tercera encuesta Panel Ciudadano-UDD de septiembre señala que si la elección presidencial fuera el próximo domingo, el republicano José Antonio Kast tiene 25% de preferencias (un punto más que la semana pasada), seguido por la candidata oficialista Jeannette Jara con 23% (un punto menos que hace siete días).

De esta forma, Kast frena la caída de cuatro puntos que había tenido en las dos semanas anteriores.

Matthei, quien la semana pasada bajó dos puntos, ahora sube un punto para ubicarse con 17%, a ocho puntos de Kast y a seis de Jara.

Les siguen Franco Parisi, que sube un punto y recupera el cuarto lugar (de 9% a 10%), Johannes Kaiser con 9% (un punto menos que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls, quien se mantiene en 4%, Marco Enríquez-Ominami, que baja de 2% a 1% y Eduardo Artés que también tiene 1%.

Al igual que la semana pasada, un 5% está indeciso y otro 5% los no votaría o no votaría por alguna de las candidaturas.

Escenarios de segunda vuelta. El estudio señala que, en caso de una segunda vuelta entre Kast y Jara, el republicano obtendría un 47% de respaldo (un punto más que la semana pasada) contra un 31% (dos puntos menos que hace siete días) de la exministra del Trabajo. Un 22% dice que no sabe, no responde o votaría nulo.

Si se da el escenario de un enfrentamiento entre Matthei y Jara en segunda vuelta, la candidata de Chile Vamos obtendría 46% (tres puntos más que la semana pasada) contra 29% (dos puntos menos que hace siete días) de la postulante oficialista. Un 25% no sabe, no responde o votaría nulo.

Inhabilitación de Jadue y Rincón. Por otro lado, un sondeo de esta misma empresa señala que el 78% opina que la decisión del Tricel de inhabilitar la candidatura del exalcalde Daniel Jadue fue técnica y basada en criterios legales contra el 17% que piensa que tiene una motivación política.

En el caso de la inhabilitación de la senadora Ximena Rincón para postular a su reelección, el 74% piensa que la decisión del Tricel fue técnica y basada en criterios legales contra un 20% que opina que tuvo motivaciones políticas.

CADEM:

La tercera encuesta Cadem de septiembre señala que la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias de primera vuelta con 26% (mismo porcentaje que hace siete días), seguida por el republicano José Antonio Kast con 24%, que ha retrocedido 6 puntos en los últimos 2 meses y un punto con respecto a la anterior medición.

Les siguen Evelyn Matthei, quien no logra mantener su alza de los anteriores dos sondeos y baja a 16% (2 puntos menos que la semana pasada).

Luego vienen Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 9% (un punto más que hace siete días), Harold Mayne-Nicholls con 5% (2 puntos más que la semana pasada), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.

Voto decidido. Además, un 25% dice que tiene decidido votar por Jara, 9 puntos menos que en la primera semana de agosto, 24% por Kast (8 puntos menos que a principios del mes pasado) y 17% por Matthei (mismo porcentaje que en agosto).

Mientras, un 60% dice que no votaría por la candidata oficialista, 50% por el abanderado republicano y 41% por la representante de Chile Vamos, el nivel de rechazo más bajo de todos los postulantes al sillón presidencial.

En expectativa presidencial, un 37% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile, 8 puntos más que Jara, quien llega al 29%. Un 10% cree que Evelyn Matthei será la próxima mandataria.

Campaña. En cuanto a los slogans de campaña, sin asociar al candidato el que más gusta es el de Mayne-Nicholls, “Devolverle el alma a Chile” con 18%.

Cuando se nombra al candidato lideran el de Jara “Un Chile que cumple” con 22% y de Kast, “La fuerza del cambio” con 19%.

Aprobación presidencial. Por su parte, en la tercera semana de septiembre, un 31% aprueba la gestión del Presidente Boric y 61% la desaprueba, sin cambios respecto a la semana anterior.

