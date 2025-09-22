Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París será escenario de la ceremonia del Balón de Oro 2025, organizada por France Football, donde se premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024/2025. El galardón más esperado es, como cada año, el de mejor jugador masculino.

En esta edición, la disputa está abierta. Los principales favoritos son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, aunque también figuran Pedri y Vitinha, con menor probabilidad según la prensa especializada. La gala se celebrará a las 16:30 horas de Chile (19:00 GMT) y será transmitida por YouTube a través del canal de Claro Sports, además de las plataformas de Pluto TV y Claro TV.

Nominados y protagonismo de clubes

La lista de 30 candidatos, revelada el 7 de agosto, tiene como gran protagonista al PSG, con nueve representantes: Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf, Dembélé, Vitinha, Doué, Joao Neves, Fabián y Kvaratskhelia. Le siguen los gigantes españoles: el FC Barcelona, con Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha; y el Real Madrid, con Mbappé, Vinicius y Bellingham.

El actual campeón, Rodri, no podrá defender su título tras quedar prácticamente toda la temporada fuera por una lesión en la rodilla. Con ello, España se queda sin opción de repetir el histórico logro alcanzado en 2024.

Competencia femenina: favoritas españolas y la amenaza inglesa

En la categoría femenina también hay 30 nominadas. España vuelve a estar en el centro de la atención con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas bicampeonas del galardón, junto a Mariona Caldentey, campeona de Europa con el Arsenal. Sin embargo, la reciente Eurocopa ganada por Inglaterra refuerza la candidatura de Alessia Russo.

El sistema de votación

El resultado final depende de 180 periodistas provenientes de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA. Además del Balón de Oro, se entregarán el Trofeo Yashin al mejor portero y, como novedad en esta edición, el reconocimiento a la mejor portera.

