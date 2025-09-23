En las primeras horas de esta madrugada, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el sismo de magnitud 5,1 registrado en la Región de Los Ríos no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló el organismo en su portal web.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el epicentro se localizó a 136,18 kilómetros al oeste de Bahía Mansa, en el límite de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, con una profundidad de 25,6 kilómetros.

