Ousmane Dembélé jugador de PSG y de la selección de Francia, es el nuevo ganador del Balón de Oro 2025 y sucede a Rodri, que lo obtuvo en 2024. El galardón fue entregado por el brasileño y exjugador Ronaldinho, que lo ganó en el año 2005.

“Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco a PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible. Desde que debuté en PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera, en el desarrollo. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, sólo me queda agradecer”.

/José Pablo Verdugo