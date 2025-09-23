Alexis Sánchez, delantero chileno de 36 años, volvió a destacar en el fútbol europeo al anotar su primer gol con el Sevilla, asegurando la victoria 2-1 sobre el Alavés. Tras una etapa complicada en Italia, el histórico goleador de La Roja recupera protagonismo en España.

Más allá de lo deportivo, Sánchez también ha sido noticia en el plano personal. La modelo rusa Alexandra Litvinova, de 25 años, es señalada por distintos medios como su nueva pareja, y ella misma ha alimentado las especulaciones. En redes sociales compartió imágenes desde Sevilla, a la que describió como su “nuevo hogar”, y recientemente publicó un video que incrementó los rumores.

En la grabación se observa a varios perros siguiendo a un hombre cuya silueta y manera de caminar resultan inconfundibles: Alexis Sánchez. La publicación fue acompañada con la frase “My team” (“mi equipo”), interpretada como una confirmación de la relación.

