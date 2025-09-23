El ambiente en Matute y en todo el pueblo aliancista está cargado de expectativa. Este jueves, Alianza Lima se jugará gran parte de su temporada en la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Universidad de Chile en el partido de vuelta por los cuartos de final. Tras el empate sin goles en la ida disputada en Lima, el duelo en Coquimbo aparece como una verdadera final. Dentro de este escenario, todas las miradas recaen en Paolo Guerrero, referente del fútbol peruano y uno de los jugadores más experimentados del plantel, cuya presencia desde el arranque aún genera dudas por su estado físico.

Consciente de la magnitud del encuentro, Guerrero tomó la palabra en la previa y envió un mensaje que rápidamente llamó la atención. “Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana”, señaló el delantero de 41 años.

El atacante no escondió su deseo de estar en el campo de juego desde el inicio. “Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves”, afirmó. Sus palabras dejaron en claro que, pese a las molestias que arrastraba, su meta es ser parte del once titular en Coquimbo. La decisión final quedará en manos del comando técnico, pero el ‘Depredador’ dio señales de que está dispuesto a exigirse al máximo.

En medio de esta preparación, el propio Guerrero también abordó los temas extradeportivos que han rodeado al club en las últimas semanas. Las sanciones y denuncias contra algunos futbolistas del plantel generaron polémica en el ambiente, aunque el capitán aliancista pidió pasar la página: “Se comenta mucho sobre las injusticias que está pasando Alianza Lima, pero ante un partido de tanta expectativa necesitamos estar muy bien enfocados”, expresó.

Además, Paolo no pudo escapar a una pregunta sobre la selección peruana y el futuro de la Bicolor. Aunque evitó profundizar, dejó un comentario breve: “Ese es un tema que tiene que resolver la FPF, pero aún hay tiempo para su planificación”. Con ello dejó en claro que, al menos por ahora, su prioridad está puesta en Alianza Lima y en el desafío continental.

