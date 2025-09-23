Verdaderos gigantes de Sudamérica tienen en la Copa Sudamericana 2025 su gran objetivo internacional. El largo camino recorrido en la competencia tiene en los cuartos de final una fase emocionante en donde solo los ocho mejores seguirán el viaje que lleva a la gran final del torneo.

¿Qué equipos clasificaron y cuáles serán los cruces? A continuación, todos los detalles de los cuartos de final de la Sudamericana 2025.

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Sudamericana 2025

Alianza Lima (Perú)

Universidad de Chile (Chile)

Lanús (Argentina)

Fluminense (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Once Caldas (Colombia)

Cuartos de final de la Sudamericana 2025: Calendario de partidos

Todos los horarios corresponden a Chile (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El segundo equipo juega la ida de visitante y el partido de vuelta como local.