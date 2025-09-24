Las imágenes de la sala vacía cuando hablaba el Presidente de Chile fueron tendencia en redes sociales.

Porque obviamente los cibernautas no iban a dejar pasar esta posibilidad que se las pusieron en bandeja.

He aquí algunos posteos en X:

Ahora va hablar Gabriel Boric, aprovechemos de ir al baño. pic.twitter.com/2DUMNPc4l2 — Mares Veral🌻 😍🏝✈🦋🍷 (@MaresCuarentona) September 23, 2025

📍Cuando te toca cerrar el Festival de Viña @GabrielBoric. FIN pic.twitter.com/hwOn3SNm8U — Pablo Lira R. (@pablolirar) September 24, 2025

Gabriel Boric se cree un líder importante, cree que es una voz autorizada en el exterior

Esta imagen demuestra que esta completamente equivocado, nadie en el exterior lo toma en serio y a nadie le interesa su discurso en la ONU 🫵🏻 Bachelet

Artes

Neme

Ossandon pic.twitter.com/F33mraxPId — Kamisama Reloaded (@reloaled) September 23, 2025

El auditorio de la ONU estaba prácticamente vacío cuando Gabriel Boric habló hoy, demostración irrefutable de q nadie lo pesca a nivel internacional.

Así de insignificante es el merluzo, quien tiene como obsesión ser reconocido internacionalmente.

Un tremendo bochorno lo de Boric pic.twitter.com/KPiMGPK3QM — CRISTÓBAL (@_1978_cristobal) September 23, 2025

Tomás Mosciatti describe al P: “Gabriel Boric es autocomplaciente, cree que todo lo hace bien, que es importante, cree que es un líder internacional… Está convencido que su voz es escuchada pero la verdad es que a nadie le importa”. Nada más que decir. pic.twitter.com/A69oAeXIwy — Leo Gonure🇨🇱🇺🇸 (@GonureL) September 23, 2025

/