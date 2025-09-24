El discurso de Donald Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU fue más que una retórica confrontacional; fue la exposición deliberada de un manual de juego alternativo al orden internacional vigente. Su intervención, que osciló entre el elogio personal y el repudio a las instituciones multilaterales, delineó con crudeza los pilares de lo que podría denominarse la «Doctrina Trump»: la primacía absoluta del interés nacional estadounidense y el desprecio por la gobernanza global colectiva.

Un Ataque Calculado a la Arquitectura Multilateral

Trump no se limitó a criticar; desmanteló simbólicamente la razón de ser de sus anfitriones. Al afirmar que la ONU se dedica a escribir «cartas enérgicas» sin seguimiento y que falla en su labor de pacificación, puso en duda la utilidad misma del organismo. Este es un movimiento estratégico que va más allá de la queja: busca legitimar la política de su administración de retirar fondos cruciales, una acción que ha obligado a recortes severos en la labor humanitaria de la ONU y que, en la práctica, debilita deliberadamente la capacidad de acción internacional.

Europa como Chivo Expiario y la Batalla Ideológica

Las críticas más duras no fueron para adversarios tradicionales, sino para aliados históricos. Al declarar que «Europa está en serios problemas» por la «invasión» de inmigrantes y las «ideas suicidas» sobre la energía verde, Trump articuló una batalla cultural. Su advertencia de que estas políticas serán «la muerte de Europa occidental» y su llamado a proteger el «patrimonio» cristiano revelan un objetivo subyacente: presentar su modelo nacionalista y aislacionista como la antítesis correctiva de un continente que, desde su perspectiva, se ha extraviado en el globalismo y la «corrección política».

La Posición sobre Ucrania: Retórica Audaz versus Realidad Estratégica

En el plano geopolítico concreto, su postura sobre la guerra en Ucrania fue reveladora. Si bien calificó a Rusia de «tigre de papel» –una afrenta calculada contra Putin–, su propuesta concreta fue débil. Al responsabilizar a Europa de dejar de comprar energía rusa y omitir cualquier compromiso firme de apoyo militar directo de EE.UU., Trump evidenció una brecha entre la retórica confrontacional y una voluntad estratégica de involucrarse a fondo. Su posterior declaración en redes sociales sobre la posible recuperación total de Ucrania parece más un gesto de relaciones públicas que un plan de acción coherente, especialmente cuando las evidencias apuntan a que sin el apoyo militar masivo de Washington, el conflicto seguirá siendo una guerra de desgaste.

Conclusión: Un Líder que Reconfigura las Reglas del Juego

El discurso de Trump no fue «trumpismo desquiciado», sino la aplicación consciente de una ideología disruptiva. Su mensaje central es que el poder ya no reside en las instituciones colectivas, sino en la fuerza unilateral de las naciones y en la voluntad de líderes fuertes. La reacción del auditorio –un silencio marcadamente diferente a las risas de años anteriores– sugiere que el mundo ha comenzado a tomarse en serio su proyecto de desmantelamiento del orden liberal. Para un CEO, este escenario implica operar en un panorama donde las alianzas tradicionales son cuestionadas, las reglas comerciales pueden cambiar por decisión unilateral y la inestabilidad geopolítica se convierte en una variable constante. La Doctrina Trump, más que un espectáculo, es un factor de riesgo sistémico para la economía global.