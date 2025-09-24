Alejandro Tabilo (112°) vivió una jornada histórica este martes al consagrarse campeón del ATP 250 de Chengdu, tras imponerse por 6-3, 2-6 y 7-6(5) al italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo y principal favorito del torneo.

En un partido cargado de tensión, el zurdo chileno salvó dos match points y revirtió el tiebreak final, asegurando así el tercer título de su carrera profesional. El triunfo le reportó un premio superior a los 181 mil dólares —más de 172 millones de pesos chilenos— y lo catapultó hasta el puesto 72 del ranking ATP.

El logro adquiere aún más relevancia considerando que Tabilo debió superar la fase de clasificación, encadenando un total de siete victorias consecutivas para levantar el trofeo. Chengdu, uno de los torneos más cotizados de la categoría 250 por su alta distribución de premios, se convierte así en el escenario de una de las mayores gestas del tenis chileno reciente.

