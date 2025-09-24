El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anticipó en Meganoticias Amanece que esta semana la zona central experimentará su jornada más calurosa el miércoles 24 de septiembre, con temperaturas que alcanzarán hasta 30°C en localidades del interior.

Sepúlveda explicó que este martes 23 la máxima en el centro de Santiago será de 25°C, pero advirtió: “Si hoy vamos a sentir calor, prepárense para mañana”. La proyección indica que comunas como Los Andes, San Felipe o Colina podrían marcar los 30°C, convirtiéndose en los focos del calor más intenso.

En contraste, la costa y sectores como Melipilla registrarán valores más moderados debido a la nubosidad persistente, lo que marcará una diferencia relevante en el comportamiento térmico de la región.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago alcanzará 28°C el miércoles, antes de que un cambio de escenario traiga lluvias entre la tarde del jueves y la tarde del viernes.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap