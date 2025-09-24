Se miden esta noche en el Cilindro de Avellaneda dos equipos argentinos: Racing (Gabriel Arias) con Vélez Sarsfield (Diego Valdés y Claudio Baeza). En la idea ganó el equipo de Avellaneda por 1-0

Programación cuartos de final de vuelta Copa Libertadores 2025

Martes 23 de septiembre

Racing Club (1) vs. Vélez Sarsfield (0) en el Cilindro de Avellaneda a las 19:00 horas

Goles: 1-0, 83′ Santiago Solari (RAC) Chilenos: Gabriel Arias (RAC) fue suplente; Diego Valdés entró a los 88′ y Claudio Baeza (VEL) fue suplente. Global: Racing 2-0 Vélez Sarsfield

Miércoles 24 de septiembre

Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium. Jueves 25 de septiembre Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (2) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium. Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (2) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

