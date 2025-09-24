El Mundial Sub 20 de Chile 2025 se acerca y la selección dirigida por Nicolás Córdova busca consolidar su fortaleza en casa, con un Estadio Nacional que promete estar lleno en cada presentación. La organización, además, espera una alta asistencia en todas las sedes.

Las entradas para el debut de La Roja este sábado 27 de septiembre frente a Nueva Zelanda ya están agotadas. Sin embargo, aún se pueden adquirir tickets para los siguientes partidos de la fase de grupos: ante Japón el 30 de septiembre y contra Egipto el 3 de octubre, ambos en el Estadio Nacional. Los boletos, disponibles a través de Ticketplus, mantienen precios accesibles desde $4.600 para adultos y $3.450 para niños y adultos mayores.

También se comercializan entradas para los partidos que no involucran a Chile, en las distintas sedes de la Copa del Mundo. Según la organización, Santiago concentra el 84% de los boletos vendidos, Valparaíso el 7%, mientras que Rancagua y Talca alcanzan el 4% cada uno.

En materia de infraestructura, los estadios han sido renovados con mejoras significativas: camarines modernos, accesos ampliados, baños nuevos, espacios inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista, pantallas gigantes y sistemas de iluminación de hasta 2.000 lux.

De esta forma, los recintos que albergarán los partidos del torneo —Estadio Nacional, Elías Figueroa de Valparaíso, El Teniente de Rancagua y Fiscal de Talca— están listos para recibir la cita mundialista.