El histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, fue confirmado como nuevo participante de Fiebre de Baile, el programa estelar de Chilevisión que regresa tras 13 años fuera de pantalla.

De acuerdo con información de El Filtrador, el exdelantero de 45 años es considerado “un as de la manga que nadie vio venir”, en lo que se perfila como una de las incorporaciones más llamativas del show. La apuesta permitirá a Paredes mostrar una faceta desconocida, ahora en la pista de baile y acompañado de otro exfutbolista, Jorge “Kike” Acuña, quien también competirá en el espacio.

Aunque Chilevisión aún no define la fecha de estreno, en sus redes sociales ya ha difundido registros de los ensayos de los participantes, generando expectación por el retorno del programa.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo