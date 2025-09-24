“Por más que se juegue a puertas cerradas, sentimos el cariño permanentemente de los hinchas y eso nos ayudará a enfrentar el desafío de imponernos a Alianza, sobreponiéndonos a un estadio vacío”, dijo el entrenador de Universidad de Chile en relación al castigo que impera sobre Universidad de Chile y que los obliga a jugar sin público en Coquimbo

Vea y escuche los aspectos más relevantes de la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez anticipando el choque del próximo jueves con Alianza Lima

"DARLE TRANQUILIDAD A LOS JUGADORES QUE TENDREMOS LA CONTUNDENCIA PARA PASAR ESTA LLAVE" Gustavo Álvarez, DT de la U, adelantó el duelo de este jueves ante Alianza Lima, donde espera corregir la precisión en ataque. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/2Xpir48fg1 — ESPN Chile (@ESPNChile) September 23, 2025

"TENEMOS UN PARTIDO MUY TRASCENDENTE DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS TIEMPOS DEL CLUB" Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, realizó un positivo balance en la banca azul: "Es un equipo que recuperó la identidad" ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/ZnYAHwYB4b — ESPN Chile (@ESPNChile) September 23, 2025

/