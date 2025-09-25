De acuerdo con el informe semanal de la ENAP, las variaciones del precio de los combustibles a partir de este jueves 25 de septiembre son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: $0 por litro .

. Gasolina de 97 octanos: $0 por litro .

. Diésel: $0 por litro .

. Gas licuado de uso vehicular: $0 por litro .

. Kerosene: –$18,9 por litro.

Según recordó la empresa, las gasolinas sufren modificaciones en su valor cada tres semanas, mientras que la parafina varía cada jueves.

Debido a esto, la próxima semana la bencina también mantendrá su valor, ya que recién se espera una variación para el jueves 9 de octubre.

