Se miden esta noche cerrando los cuartos de final: Sao Paulo con Liga de Quito y Flamengo con Estudiantes de La Plata

Programación cuartos de final de vuelta Copa Libertadores 2025

Martes 23 de septiembre

Racing Club (1) vs. Vélez Sarsfield (0) en el Cilindro de Avellaneda a las 19:00 horas

Goles: 1-0, 83′ Santiago Solari (RAC) Chilenos: Gabriel Arias (RAC) fue suplente; Diego Valdés entró a los 88′ y Claudio Baeza (VEL) fue suplente. Global: Racing 2-0 Vélez Sarsfield

Miércoles 24 de septiembre

Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Goles: 0-1, 8′ Maximiliano Salas (RIV); 1-1, 51′ Vitor Roque (PAL); 2-1, 90+1′ José Manuel López (PAL); 3-1, 90+3′ José Manuel López (PAL) Chileno: Paulo Díaz (RIV) Incidencia :Expulsado Marcos Acuña a los 86′ (RIV). Global: Palmeiras 5 River Plate 2 Jueves 25 de septiembre Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (2) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium. Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (2) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

