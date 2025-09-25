Una de las parejas más mediáticas del espectáculo chileno, Emilia Dides y Sammis Reyes, protagonizó un particular momento de tensión cotidiana que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales. El episodio, compartido por la propia cantante a través de sus historias de Instagram, reflejó con humor uno de los típicos malentendidos que surgen durante el embarazo.

La situación se dio cuando Reyes, exjugador de la NFL y futuro padre, decidió encargar acaí para toda la familia. Sin embargo, Emilia —quien atraviesa su embarazo— explicó que inicialmente había rechazado la oferta. “Sammis pidió acaí para toda la familia. Yo le dije no quiero, no quiero, no quiero”, comentó entre risas en el video, justo antes de ser interrumpida por su pareja: “¡Le pregunté 10 veces!”, replicó él, intentando defender su decisión.

¿Quién tiene la razón?

A pesar de haber dicho que no, Dides confesó que luego le dieron ganas de comer el acaí que no le pidieron. La cantante, exintegrante de Rojo y ex Miss Universo Chile, argumentó que en estos casos el deber de la pareja es anticiparse. “Las 10 veces dije que no, y aún así no me pidió… y ahora quiero. ¿Es su culpa?”, planteó en tono de broma, acompañando el video con una encuesta para que sus seguidores dieran su veredicto.

La historia, que se viralizó rápidamente, culmina con Reyes visiblemente resignado mientras confiesa: “Se comió la mitad de mi acaí”, en medio de las risas de Emilia, quien lo grababa.

Naturalidad y cercanía con sus seguidores

Este tipo de publicaciones ha fortalecido la imagen pública de la pareja, que se ha caracterizado por compartir su día a día sin filtros con sus seguidores. La anécdota, más allá de su tono humorístico, refleja también los cambios emocionales y físicos propios del embarazo, vividos desde la cercanía y complicidad de una relación que muchos consideran una de las más sólidas del espectáculo nacional.

