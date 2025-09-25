Una vez más, el fútbol chileno se ve empañado por hechos de violencia protagonizados por un grupo de barristas. Durante la noche de este martes, un incendio de gran magnitud se produjo en las inmediaciones del hotel donde se concentra Universidad de Chile en La Serena, a pocas horas del partido frente a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Según los primeros antecedentes, los incidentes se originaron durante un “hotelazo”, actividad organizada por hinchas de la U para apoyar al equipo. En esta ocasión, el evento incluyó el uso masivo de fuegos artificiales, lo que habría provocado un incendio en el sector de arbustos colindante a la Avenida Francisco de Aguirre, donde se encuentra el Hotel Diego de Almagro, lugar de hospedaje del plantel universitario.

Bomberos y Carabineros acudieron rápidamente al lugar para controlar la emergencia. En total, cinco compañías de bomberos trabajaron para sofocar las llamas. Además del siniestro, se registraron enfrentamientos entre los barristas y las fuerzas policiales.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, condenó enérgicamente lo ocurrido en declaraciones a Teletrece. “Lo encuentro impresentable. Mañana tomaremos todas las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una comuna patrimonial y los hechos ocurrieron en un sector histórico, junto al Faro. Exigiré que el club Universidad de Chile se haga responsable por los daños. También insto al Delegado Presidencial, Galo Luna, a tomar las medidas correspondientes, ya que él autoriza los partidos”, afirmó la autoridad.

Norambuena agregó que “vamos a responsabilizar judicialmente a este club deportivo. Se sabía que algo así podía pasar y no se implementaron las medidas de seguridad necesarias. Tendrán que responder por estos actos delictivos”.

Aunque el partido de este miércoles ante Alianza Lima se disputará a puertas cerradas por sanción de la Conmebol tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, la tensión se mantiene. Este domingo, Universidad de Chile volverá a jugar en La Serena, esta vez ante el elenco local en el estadio La Portada, por un encuentro pendiente del Campeonato Nacional. El plantel azul permanecerá en la Región de Coquimbo durante toda la semana, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

