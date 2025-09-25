Una nueva pareja ha captado la atención tanto del mundo político como del espectáculo en Chile. Se trata del subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, y la reconocida actriz de teleseries Paula Luchsinger, quienes recientemente confirmaron su relación de manera pública.

La noticia comenzó a circular luego de que Montero compartiera en su cuenta de Instagram una serie de imágenes con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias. En una de ellas, aparece de la mano con Luchsinger, confirmando así el vínculo entre ambos.

Un encuentro entre dos mundos

Ricardo Montero, de 42 años, es abogado y cuenta con una trayectoria política de larga data. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue jefe de gabinete en los ministerios de Defensa y del Interior. Posteriormente, fue parte de la Convención Constitucional. Actualmente, se desempeña como subsecretario de Defensa en la administración del presidente Gabriel Boric.

Paula Luchsinger, de 30 años, ha construido una sólida carrera en el ámbito televisivo. Se hizo conocida por sus papeles en teleseries de Mega como Papá a la deriva, Edificio Corona y El señor de la Querencia. También ha participado en producciones más recientes como La Jauría, serie chilena de Prime Video, y en la aclamada película El Conde, nominada al Óscar.

La reacción en redes y el cruce entre política y cultura

La relación ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde muchos han destacado el cruce entre dos mundos que rara vez se tocan tan directamente: la política institucional y el arte audiovisual.

Más allá de lo mediático, el vínculo entre Montero y Luchsinger refleja una nueva generación de figuras públicas que se mueven con naturalidad entre distintos ámbitos de la vida pública nacional.

