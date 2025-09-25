El sábado 27 de septiembre, en el Estadio Nacional, Japón y Egipto le darán el puntapié inicial a la cita planetaria juvenil que se desarrollará en nuestro país. El partido comenzará a las 17.00 hrs

La Selección Chilena debutan en el partido de fondo de la jornada inaugural a las 20.00 hrs frente a Nueva Zelanda, buscando comenzar con el pie derecho para tener más opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Programación de la primera jornada del Mundial sub 20

Grupo A – Japón vs Egipto – sábado 27 de septiembre, 17:00 horas (Estadio Nacional)

Grupo B – Corea del Sur vs Ucrania – sábado 27 de septiembre, 17:00 horas (Valparaíso)

Grupo A – Chile vs Nueva Zelanda – sábado 27 de septiembre, 20:00 horas (Estadio Nacional)

Grupo B – Paraguay vs Panamá – sábado 27 de septiembre, 20:00 horas (Valparaíso)

Para los chilenos que no hayan comprado entradas para ir a ver los partidos del Mundial sub 20 en los estadios, hay dos alternativas para ver el torneo desde sus casas: Chilevisión y DirecTV. Ambos canales, de TV abierta y por cable respectivamente, transmitirán el partido de Chile vs Nueva Zelanda por la fecha 1.

Sin embargo, solo DirecTV transmitirá en DSports o DGO todos los partidos del Mundial sub 20, tanto de Chile como del resto de selecciones. En cambio, Chilevisión tendrá en TV abierta los derechos solo de los partidos de la Selección Chilena y de otros pocos encuentros, por lo que para ver cualquier compromiso del torneo será importante tener acceso a la primera cableoperadora.

/José Pablo Verdugo