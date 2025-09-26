Una nueva advertencia emitida por la Armada de Chile ha puesto en alerta a las comunidades costeras del sur del país. Se trata de un aviso especial por probabilidad de trombas marinas, válido para este viernes 26 de septiembre de 2025, entre las 06:00 y las 15:00 horas, en el tramo comprendido desde el Golfo de Arauco hasta la Región de Los Ríos.

El Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano ha detallado que este fenómeno está relacionado con un sistema de baja presión en el océano, sumado a condiciones de inestabilidad atmosférica y posible desarrollo de nubes convectivas, ingredientes ideales para la formación de trombas marinas.

¿Qué son las trombas marinas y por qué se activó este aviso?

Las trombas marinas son columnas de aire en rotación que se extienden desde una nube hasta la superficie del mar. Aunque suelen durar pocos minutos, pueden generar daños significativos si tocan tierra, afectando embarcaciones menores, infraestructura costera o bañistas.

Este aviso fue activado tras el análisis de un sistema de baja presión de 1003 hPa ubicado al oeste de la costa (latitud 40° S / longitud 82° O), que se desplazará hacia el este/sureste.

Este movimiento generará inestabilidad local en la atmósfera, lo que, según la Armada, favorecerá el desarrollo de nubes convectivas sobre el mar, capaces de dar origen a estos remolinos sobre el agua.

