Resultados cuartos de final de vuelta Copa Libertadores 2025
Martes 23 de septiembre
- Racing Club (1) vs. Vélez Sarsfield (0) en el Cilindro de Avellaneda a las 19:00 horas
Goles: 1-0, 83′ Santiago Solari (RAC) Chilenos: Gabriel Arias (RAC) fue suplente; Diego Valdés entró a los 88′ y Claudio Baeza (VEL) fue suplente. Global: Racing 2-0 Vélez Sarsfield
Miércoles 24 de septiembre
-
- Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Goles: 0-1, 8′ Maximiliano Salas (RIV); 1-1, 51′ Vitor Roque (PAL); 2-1, 90+1′ José Manuel López (PAL); 3-1, 90+3′ José Manuel López (PAL) Chileno: Paulo Díaz (RIV) Incidencia:Expulsado Marcos Acuña a los 86′ (RIV). Global: Palmeiras 5 River Plate 2
Jueves 25 de septiembre
- Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (1) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile.
- Gol: 0-1, 40′ Jeison Medina (LDU) Chilenos: Gonzalo Tapia es suplente (SP); Fernando Cornejo es titular (LDU) Global: Liga de Quito 3-0.Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (0) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas
- Gol: 1-0, 45+2 Gastón Benedetti (EST) Chilenos: Erick Pulgar está lesionado(FLA). Global: 2-2. Por penales clasificó el equipo brasileño
