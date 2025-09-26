La Fiscalía Nacional de Chile informó este viernes que Estados Unidos autorizó la extradición de cinco individuos investigados en el país por delitos vinculados al crimen organizado, en su mayoría asociados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó la relevancia del hecho, señalando que: “La llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho”.

Valencia subrayó además que este procedimiento “reafirma que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”.

Extradiciones gestionadas desde marzo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile inició las gestiones para la extradición en marzo de este año, mientras que Estados Unidos aprobó las solicitudes en agosto. El arribo del avión con los cinco imputados se espera para el próximo martes 30 de septiembre.

Una vez en territorio chileno, los extraditados serán puestos a disposición de las cortes de apelaciones correspondientes, que deberán determinar su entrega a los tribunales competentes en cada una de las causas.

¿Quiénes son los extraditados?

Entre los cinco imputados destacan individuos involucrados en homicidios, secuestros, trata de personas, tráfico de migrantes y asociaciones criminales. Estos son sus perfiles:

Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”

Nacionalidad: Venezolano

Capturado en: South Bend , estado de Indiana , EE.UU.

Investigado por: Asociación criminal Secuestro con homicidio Receptación

Vinculado al secuestro y asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda .

Causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur.

Jesús Alberto Golding Escalona

Investigado por: Trata de personas para explotación sexual Tráfico de migrantes Homicidio Secuestro

Asociado al grupo criminal “Tren del Desastre” .

Causa de la Fiscalía de Antofagasta.

Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero

Requerido por: Homicidio calificado

Investigación a cargo de la Fiscalía de Coquimbo.

Miguel Eduardo Oyola Jiménez

Imputado por: Secuestro extorsivo Asociación ilícita

Caso investigado por la Fiscalía de Tarapacá.

Gregoris José Cortez Fernández

Investigado por: Homicidio calificado

Causa liderada por la Fiscalía del Biobío.

Cooperación internacional como eje clave

Desde la Fiscalía Nacional se valoró este procedimiento como un hito en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, destacando la colaboración entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interpol Chile y las autoridades estadounidenses.

Esta coordinación internacional permitió ejecutar la extradición en tiempos relativamente breves, lo que refuerza el mensaje institucional de que la justicia chilena puede alcanzar a los imputados sin importar su ubicación geográfica.

