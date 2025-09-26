Un comienzo en el que los albos han metido a los Dragones en su propia área. Dominio sin contrapeso y muchas llegadas al arco de Daniel Castillo, hasta que en el minuto 38´llegó el gol de Marcos Bolados. En el segundo tiempo aumentaron Mauricio Isla en el minuto 65, Claudio Aquino de penal en el 81´y Arturo Vidal a los 87´

Albos y Dragones se enfrentaron en el estadio Monumental por el partido que quedó pendiente por la participación del Cacique en la final de la Copa de Campeones

Fernando Ortiz, en su debut como técnico en el Monumental, mandó a la cancha un equipo en que destaca la presencia de Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en mediocampo y la principal novedad es la titularidad de Marcos Bolados en ataque.

Por su parte, en los dirigidos por Fernando Díaz está Daniel Castillo en lugar de Leandro Requena en el arco y se plantó en la cancha con dos delanteros: Steffan Pino y Edson Puch.

El partido está siendo dirigido por Juan Lara, acompañado de Alejandro Molina y Felipe Lara como asistentes. Víctor Abarzúa es el cuarto juez, mientras que Diego Flores y Diego Gamboa están a cargo del VAR.

El planteamiento inicial del nuevo entrenador de los albos entusiasma a la hinchada, porque El Cacique, de entrada, salió «a comerse vivo» a Los Dragones.

Un cuarto de hora en que todo fue para lo albos, que han desencadenado un verdadero huracán primaveral sobre el arco de Castillo, que antes del cuarto de hora había impedido por lo menos tres ocasiones claras de gol.

Porque Colo Colo le llegaba por todos lados. Con un Mauricio Isla, jugando como en sus mejores partidos con la selección chilena, subió y pasó cuantas veces quiso. Y hasta un gol de cabeza pudo anotar en un centro de Cepeda que conectó apareciendo por el segundo palo.

Otros de gran actuación en esos minutos iniciales fueron Victor Felipe Méndez y Arturo Vidal. El primero, mostrando gran despliegue y actividad, aparte de la calidad técnico que se le conoce para jugar de primera. Y El King saliendo desde más atrás, con absoluta libertad para transformarse en el conductor del equipo popular

Por el lado de Iquique, todo se limitó a defeder y aguantar como se pudiera el cero. ¿Atacar?…para nada.Edson Puch y Stefan Pino absolutamente desconectados del resto.

Por ende, ninguna llegada al arco de Fernado De Paul. Hasta en el minuto 20´en que se fue Puch a toda velocidad por la izquierda y sacó un centro bajo que Pino no pudo conectar en el área chica. En la barrida del gigantón quedó en evidencia la gran cantidad de agua que se acumuló en la cancha del Monumental.

Fue una golondrina que no hizo verano ( en este caso helada primavera), porque de ahí y hasta el final de primer tiempo todo fue para Colo Colo.

Que pudo abrir la cuenta en un remate de Claudio Aquino – tras una buena llegada de Erick Wiemberg por la izquierda- que devolvió el poste derecho.

Y que llegó por fin al gol en el minuto 38 tras un excelente pase profundo de Vicente Pizarro que le permitió irse solo a Marco Bolados por el centro. Cuando salió a achicar el arquero el delantero albo resolvió de gran manera y mandó la pelota hasta el fondo de la red.

⚽⚪⚫ ¡El desahogo del delantero! Marcos Bolados anotó el primer gol en la era de Fernando Ortiz en #ColoColo, ante Deportes Iquique por la #LigaDePrimera 2025. #MatchdayViernes Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO pic.twitter.com/oT5fn2dxjG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 26, 2025

Después del gol intentó salir un poco Deportes Iquique y algo adelantó sus líneas.

Sin embargo, De Paul siguió sin atajar un solo directo y por el contrario, Castillo debió esforzarse por sacar un remate de Cepeda que se le metía junto al palo derecho

Con un cambio volvió Deportes Iquique a la cancha: César González por Matías Moya

Colo Colo con la misma gente, lo que demuestra la lógica satisfacción de Fernando Ortiz por lo hecho por sus dirigidos en la primera etapa.

Lo que no cambió para nada fue la actitud de ambos equipos y por ende la forma como se planteó el partido: con los albos atacando y los Dragones defendiendo.

Pudo anotar un golazo Claudio Aquino, que empalmó con una tijera un centro del Huaso Isla y la pelota se fue apenas alta.

SE LESIONA DE PAUL´Y AUMENTA COLO COLO

En el minuto 55´la primera gran intervención de Fernando De Paul ante un remate de González que se le colaba junto al travesaño. El arqueró voló para manotear al córner y en la caída se golpeó fuertemente el hombro, por lo que debió ser reemplazado por el juvenil Eduardo Villanueva, que hizo así su debut oficial en el arco de Colo Colo.

Aún np había intervenido el arquero albo y su equipo se ponía 2-0 arriba en el marcador.

Minuto 65´y pudo ser un tremendo golazo de Lucas Cepeda, que haciendo su tradicional cierre desde la derecha hacia el centro, sacó un zurdazo violentísimo que golpeó en los dos palos del pórtico de Castillo. El rebote lo recogio Mauricio Isla que de primera mandó la pelota adentro.

Por una muy buena, el Huaso se mandó de inmediato una muy mala. Porque se equivocó horriblemente en la salida, habilitando a Edson Puch que se fue solo hacia el arco de Villanueva. Lo derribó Jonathan Villagra y el árbitro Juan Lara, bien ubicado, no dudó en conbrar el penal.

Quiso cancherear Puch desde los 12 pasos ante el joven arquero colocolino y le picó la pelota. Esta dio en el travesaño y el propio delantero conectó de cabeza anotando el gol. Sin embargo, Lara de inmediato invalidó la conquista porque el experimentado jugador nortino, ya que el poste es cancha, tocó dos veces seguidas la pelota al ejecutar el lanzamiento penal..

PENAL, GOL DE AQUINO Y PARTIDO LIQUIDADO

En la jugada inmediatamente siguiente, entró Cepeda gambeteando al área y fue derribado por el cruce de Luis Casanova. Hubo llamado del VAR y Lara marcó el penal.

Claudio Aquino que estaba listo para salir, pidió la pelota y ejecutó con clase, engañando completamente a Castillo.

3-0 y asunto liquidado´.

Así lo entendió también Fernando Ortiz que decidió darle minutos al haitiano Manley Clerveaux, Bruno Gutiérrez, Tomás Alarcón y Leandro Hernández.

Este último, al estar aparentemente en posición adelantada, casi impidió que Arturo Vidal coronara su gran actuación con el cuarto gol. Sin embargo, el VAR demostró que el joven delantero estaba en línea y se validó la conquista.

Un 4-0 contundente, lapidario y merecido para lo que fue, sin duda, uno de los mejores partidos de Colo Colo en el presente campeonato.

Y 4-0 contundente, lapidario y tristemente merecido para un Deportes Iquique que jugó como lo que parece ser irremediablemente: un equipo condenado al descenso

/José Pablo Verdugo