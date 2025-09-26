En conferencia de prensa, Gabriel Boric evaluó su participación en la octogésima asamblea general de Naciones Unidas y retrocedió en las críticas que formuló al mandatario estadounidense Donald Trump, por su negacionismo del cambio climático.

Trump en su intervención criticó el desempeño de la ONU en relación con la migración ilegal y el cambio climático, que calificó como “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”.

Por la tarde, sin nombrarlo, Boric criticó el negacionismo de Trump, que había ironizado con la evidencia científica existente para sustentarlo.

“Se ha afirmado, en este mismo podio hoy día, que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas”, dijo Boric.

Ayer jueves, el Presidente Boric dio una conferencia de prensa para revisar su participación en la asamblea realizada en Nueva York, que para Chile estuvo marcada por la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de Naciones Unidas.

Frente a la pregunta de si sus dichos contra Trump podrían redundar en un eventual veto de Estados Unidos a la candidatura de Bachelet, respondió lo siguiente: “Yo jamás he personalizado, acá yo he defendido ideas y principios, y eso lo voy a seguir sosteniendo y creo que es mi rol como presidente de Chile”.

“Y esto va más allá de un presidente en particular. Hay muchas voces que en el mundo niegan la evidencia y yo creo que frente a esas voces tenemos que tener una postura firme, porque lo que está en juego no es la relación ni mía ni de un país determinado con otro país. Es la misma humanidad”.

Consultado sobre por qué usó entonces una referencia temporal —cuando dijo que “se ha afirmado, en este mismo podio hoy día, que no hay tal cosa como el calentamiento global”— respondió que “usted me quiere llevar a polemizar con el presidente de un país, yo reitero lo que dije: acá se ha afirmado, y hay quienes lo han afirmado no solamente en ese podio, sino que en muchos lugares, que el calentamiento global no existe, que es una mentira”.

“Lo puede haber dicho el presidente Trump, lo ha dicho también el presidente de Argentina, lo han dicho diferentes liderazgos en diferentes partes del mundo”.

