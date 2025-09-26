Este viernes se dieron a conocer los resultados de la encuesta semanal de Black & White, la cual volvió a poner el foco en el escenario presidencial de cara a la próxima elección.

Ante la pregunta “Si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría?”, un 30% de los encuestados señaló que respaldaría a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien subió un punto respecto al sondeo anterior.

En segundo lugar se ubicó el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 26% de las preferencias, sin variaciones respecto a la medición pasada. Más atrás aparece la candidata de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien obtuvo un 19% de respaldo.

El resto de los candidatos quedó con los siguientes niveles de apoyo:

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario): 11%

Franco Parisi (Partido de la Gente): 6%

Harold Mayne-Nicholls (Independiente): 4%

Eduardo Artés (Independiente): 1%

Escenarios de segunda vuelta favorecen a Kast y Matthei

El estudio también incluyó simulaciones de posibles escenarios de segunda vuelta, revelando que:

Un 52% votaría por Evelyn Matthei en un enfrentamiento directo contra Jeannette Jara.

Un 53% se inclinaría por José Antonio Kast si enfrentara a la candidata oficialista en la segunda vuelta.

Estos resultados muestran que, aunque Jara lidera en primera vuelta, los candidatos de oposición tendrían ventaja en una definición final.

Aprobación presidencial al alza

En cuanto a la evaluación del actual Gobierno, el sondeo indicó que un 37% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, lo que representa un alza de 4 puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.

Seguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana

El estudio también abordó las principales preocupaciones de la ciudadanía, destacando que:

Un 75% de los encuestados mencionó la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico como los principales problemas del país, ya sea en primer o segundo lugar.

En relación con este tema, un 27% aprueba la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia , lo que implica un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al sondeo anterior. Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl



/psg