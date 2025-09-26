En Coquimbo se vieron las caras la Universidad de Chile con Alianza de Lima por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, con triunfo por 2-1 para los azules gracias a los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. El cuadro de Gustavo Álvarez se instaló en semifinales y se medirá ante Lanús en Octubre.

Los azules abrieron la cuenta en su primera jugada de ataque. A los 4’, Matías Sepúlveda metió un pase al espacio para Lucas Assadi, quien definió ante la salida del arquero Guillermo Vizcarra

El gol de los azules fue un golpe para la visita quien no podía hacerse del control de la pelota y se equivocaban bastante.

A los 29′, la U tendría que realizar un cambio obligado, pues Matías Sepúlveda tuvo que salir una molestia muscular. El carrilero dejó la cancha y en su lugar entró Felipe Salomoni, quien no hizo un buen compromiso.

La última aproximación del primer tiempo fue de Matías Zaldivia que, de pecho, definió luego del pase de Franco Calderón.

En el complemento, Néstor Gorosito movió la banca y apostó por Pedro Aquino en lugar de Alessandro Burlamaqui, quien estaba amonestado.

A los 51′ los azules llegarían al segundo tanto, gracias a Javier Altamirano, quien recibió al borde del área y con un zapatazo al ángulo, batió a Viscarra y estampó el 2-0.

La U, que hizo de local en Coquimbo, tuvo dos chances más para estirar la ventaja por medio de Altamirano, quien elevó un remate de derecha y en el otro no pudo superar a Viscarra. Pero en el peor momento de Alianza, llegó la esperanza.

Cuando parecía un triunfo tranquilo, vino un grave error en el fondo de Nicolás Ramírez que no despejó el balón y Kevin Quevedo puso un pase atrás para que Eryc Castillo, de primera, derrotara a Castellón en los 63′.

El gol hizo reaccionar a Gustavo Álvarez, quien hizo tres cambios: Israel Poblete, Leandro Fernández y Lucas Di Yorio entraron por Sebastián Rodríguez, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. Sí, el DT sacó al ‘10′ cuando iban 67 minutos.

A los 71′, Leandro Fernández casi marca un golazo de tiro libre con un derechazo que se fue muy cerca del ángulo del arquero de Alianza.

Sobre el final Alianza fue a buscar con todo el empate, y estuvo muy cerca de conseguirlo con un cabezazo de Paolo Guerrero , que aprovechó hó una pésima salida de Castellón. Franco Calderón lo salvó.

En los descuentos, la U pudo sentenciar la historia. Entre Leandro Fernández y Lucas Di Yorio se perdieron el tercero de manera increíble y los últimos minutos fueron quemados por los azules

Así las cosas, el 21 de octubre el cuadro de Gustavo Álvarez se medirá como local ante Lanús, que lo dirige el extécnico azul Mauricio Pellegrino, mientras que la vuelta será el 28 del mismo mes.

