Verdaderos gigantes de Sudamérica tienen en la Copa Sudamericana 2025 su gran objetivo internacional. El largo camino recorrido en la competencia entra ahora en las semifinales una fase emocionante en donde solo los cuatro mejores siguen el viaje que lleva a la gran final del torneo.
ASÍ SE DEFINIERON LOS CAURTO SEMIFINALISTAS
|Llave
|Cruce
|Ida
|Vuelta
|Global
|C1
|Alianza Lima vs. Universidad de Chile
|0-0
|2-1 Goles: 5´Lucas Assadi (U) 49´Javier Altamirano (U) 63´Milton Castillo (A)
|Universidad de Chile 3 Alianza 2
|C2
|Lanús vs. Fluminense
|1-0 Gol: Marcelino Moreno a los 89
|1-1 Goles:
20´Agustín Canobbio (F)
67´Dylan Aquino (L)
|-Lanus (2)
Fluminense
(1)
|C3
|Bolívar vs. Atlético Mineiro
|2-2 Goles: Gomes da Costa y Victor Hugo para A. Mineiro; Robson y Romero para Bolivar
|1-0 Gol: 90´+3 Bernard (AM)
|Atlético Mineiro 3 Bolívar 2
|C4
|Independiente del Valle vs. Once Caldas
|0-2 los dos goles de Dayro Moreno
|2-0 Goles: los dos tantos de Michael Hoyos a los 27´y 51´.
En Penales: Independiente del Valle 5 Once Caldas 4