En una nueva versión del clásico madrileño el Real Madrid cayó goleado 5-2 en su visita al Estadio Metropolitano donde hace de local el Atlético de Madrid. Con gran actuación de Julian Fernández, el colchonero consiguió un triunfo histórico que le permite meterse en la parte alta de la Liga.

El partido solo llevaba 15 minutos y los dirigidos del Cholo Simeone abrieron la cuenta con un cabezazo del zaguero de Robin le Normand.

En los 25’, Arda Güler habilitó de manera precisa a Kylian Mbappé que puso el empate parcial para su escuadra con un remate cruzado.

A los 36’, el Real Madrid lo daría vuelta y por medio de una gran jugada de Vinicius Junior, que le dio un pase preciso al turco Güler, puso de primer el 2-1.

Pero el Atlético de Madrid lograría recuperarse de ese golpe y pudo llegar a la igualdad en los descuentos (48´), por medio del noruego Alexander Sørloth. Y tres minutos más tarde Julián Álvarez, puso el marcador 3-2 a través de un penal.

El Madrid sintió el golpe y no conseguía respuestas en la cancha. El local supo leer bien los momentos y así pudo seguir estirando el marcador por medio de Julián Álvarez que hizo estéril la reacción de Thibaut Courtois para el 4-2.

Cuando el partido ya se iba, una pelota perdida por Federico Valverde fue recuperada por Antoine Griezmann para cerrar todo con el 5-2.

Por Ignacio Soto Bascuñán