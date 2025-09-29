El ex arquero de Universidad Católica y la selección chilena, se desplomó en pleno partido en homenaje a Cristian Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Vea a continuación el dramático comento que enmudeció al Claro Arena:

Mucha fuerza para él y su familia en estos instantes , rogamos a Dios porque no sea grave, soy hincha de la U de toda la vida , no somos enemigos, amamos el fútbol #LosCruzados #AdiosCapitanes #patotoledo #PatricioToledo #VamoslaU #SanCarlos #tntsports pic.twitter.com/BzvGhv0TrF — MarceloCheloGonzalez (@chelogonzalez02) September 28, 2025

A eso de las 18:40 horas, se confirmó en un parte médico que Patricio Toledo se encuentra estable y hablando. Por ende, se decidió continuar el partido.

/José Pablo Verdugo