El ex arquero de Universidad Católica y la selección chilena, se desplomó en pleno partido en homenaje a Cristian Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Vea a continuación el dramático comento que enmudeció al Claro Arena:

A eso de las 18:40 horas, se confirmó en un parte médico que Patricio Toledo se encuentra estable y hablando. Por ende, se decidió continuar el  partido.

/José Pablo Verdugo

