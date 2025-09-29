El tocopillano nuevamente fue titular y figura en la victoria por la cuenta mínima ante Rayo Vallecano, en tanto que el Ingeniero parece ir encontrando el rumbo con su equipo ,que se impuso por 2-0 al Osasuna

El Sevilla supo aguantar después de abrir la cuenta y se trajo tres puntos de un valor incalculable de Vallecas, porque permiten incrementar la confianza en el trabajo Almeyda.

Es más, manda al limbo el recuerdo del punto perdido contra el Villarreal en la recta final, pues es mucho más productivo, por ejemplo, un triunfo que dos empates. El caso es que en Vallecas el único que metió el balón entre los tres palos fue el cuadro sevillista y los tres puntos ya figuran en su casillero en la clasificación. Fútbol, no traten nunca de explicarlo como si fuera una ciencia exacta, porque no lo es.

El Betis sumó tres puntos ante Osasuna para situarse en las posiciones en las que está llamado a pelear durante la temporada, viendo de cerca los puestos de Liga de Campeones. Dos errores garrafales de los rojillos fueron aprovechados por un cuadro de Heliópolis que tras el descanso contemporizó demasiado y no mostró colmillo de verdad para haber hecho ese tercer gol que hubiera cerrado el choque.

/José Pablo Verdugo