Este es un resumen de las declaraciones de Gustavo Álvarez tras el 1-1 ante Deportes La Serena:

“Con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar mucha ventaja física y arriesgar lesiones“.

“Los minutos que tuvo cada jugador en cancha estuvo planificado para evitar lesiones y, al mismo tiempo, para dar oportunidades”.

“Nosotros vamos a apuntar a ganar el próximo partido. Ahora estamos en una instancia decisiva a nivel internacional, tenemos que ganarle a Palestino, que es el próximo rival por el campeonato nacional”

“Así que iremos partido a partido. Tenemos la obligación de ganar, independiente de los puntos que tiene Coquimbo, por la institución que representamos“

/José Pabo Verdugo