Universidad de Chile se mantuvo en la Cuarta Región. Los azules jugaron el jueves ante Alianza por Copa Sudamericana en Coquimbo y hoy enfrentaron a La Serena por la fecha 23 en su estadio. El resultado no fue el esperado y solo cosecharon un empate 1-1 ante el cuadro papayero, lo que los aleja más de la lucha por el título. Los goles fueron de Jeisson Vargas para los locales y de Lucas Di Yorio para la escuadra laica.

A los 11 minutos la U tendría su primera chance por medio de Leandro Fernández, que engañó de buena manera a su rival y con su pierna más hábil sacó un remate, que obligó al portero Henry Sanhueza (figura del partido) a mandar al córner.

En los 38 hubo un fuerte choque entre Sebastián Díaz y Nicolás Ferreyra, que obligó al primero a tener que abandonar la cancha en ambulancia. Afortunadamente, salió en buen estado.

Minuto 42 y llegó Club Deportes La Serena. El delantero Esteban Moreira aguanta bien en el área, se da un medio giro y saca un remate que se va por el costado del arco de Cristopher Toselli.

Ya para el segundo tiempo, el técnico Álvarez realizó varias modificaciones haciendo ingresar a varios que eran titulares habituales en el equipo, como Javier Altamirano y Lucas Assadi.

A los 58 minutos, Assadi (que reemplazó a Antonio Díaz) le da un gran pase en profundidad a Leandro Fernández, el argentino engancha para su pierna izquierda, pero su remate se va desviado.

Minuto 63 y caería el gol de La Serena. Centro desde la derecha Moreira, que la baja de pecho para que Jeisson Vargas saque un potente remate y convierta un verdadero golazo a Cristopher Toselli.

A los 85, la U llegaba al empate. Pase en profundidad de Matías Zaldivia para Assadi, que tira un centro atrás y Di Yorio en el área convierte.

Así las cosas, este empate deja a los azules en la cuarta ubicación con 39 puntos, mientras que los papayeros son décimo terceros con 20 unidades, a solo 3 del descenso.

Por Ignacio Soto Bascuñán