Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de septiembre, fue divulgada este domingo. El sondeo entrega una radiografía actualizada de la carrera presidencial de cara a las elecciones de fin de año, mostrando estabilidad en la primera posición, retrocesos en algunos candidatos y un sorpresivo repunte en otros.

De acuerdo al estudio, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se mantiene en el primer lugar con un 26% de respaldo, cifra que repite respecto de la semana anterior.

En el segundo puesto aparece el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 23% de apoyo, lo que implica una baja de un punto porcentual en comparación con la medición pasada.

En tercer lugar, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, subió un punto y alcanza un 17% de las preferencias.

La principal novedad del sondeo la protagoniza Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL), quien escaló al cuarto puesto tras un alza de dos puntos, llegando al 11% de respaldo.

En contraste, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cayó al quinto lugar, con un 9%, registrando una baja de dos puntos respecto de la semana anterior.

Más atrás se ubican los independientes Harold Mayne-Nicholls (5%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%, -1 punto).

Por otro lado, un 8% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde.

Expectativa presidencial

En cuanto a quién creen los chilenos que será el próximo presidente, un 39% (+2pts) piensa que José Antonio Kast se impondrá en las urnas, sacando 8 puntos de ventaja sobre Jara, quien alcanza un 31% (+2pts) en este indicador.

/psg