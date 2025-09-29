La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó el pronóstico para la región Metropolitana durante la próxima semana, marcado por la llegada de un sistema frontal débil y, posteriormente, por un notorio aumento en las temperaturas máximas.

Según explicó el meteorólogo Andrés Moncada, este lunes se presentarán chubascos aislados en algunas zonas de la capital, lo que provocará un descenso en los termómetros, con una máxima cercana a los 18ºC y un cielo mayormente nublado.

“Es un sistema frontal que llega muy débil hasta la región de Valparaíso, con algunas gotitas aisladas en la tarde y noche principalmente. En la región Metropolitana podrían caer unas gotas muy débiles y, con ello, también hay un descenso en la temperatura máxima”, detalló Moncada.

En cuanto a las precipitaciones, precisó que en cordillera se esperan entre 1 y 3 milímetros, mientras que en el valle serían menos de 1 milímetro.

Suben las temperaturas desde el martes

A partir del martes, la situación cambiará debido al desarrollo de una vaguada costera, fenómeno que provoca vientos cálidos del este y que impulsará un alza progresiva en las temperaturas.

De acuerdo con la DMC, las máximas aumentarán hasta alcanzar los 30ºC el día jueves.

Consultado sobre la posibilidad de una ola de calor, Moncada aclaró que no se configurará dicho evento, ya que el umbral para esta época del año es de 27,4ºC durante al menos tres días consecutivos, y en esta ocasión solo se superará esa cifra el miércoles y jueves.

“Se necesitan al menos tres días con temperaturas sobre ese valor y estaríamos superándolas solamente dos días, miércoles y jueves, porque ya el viernes va a bajar la temperatura”, indicó el especialista.

Fin de semana con descenso térmico

El viernes comenzará un descenso de las temperaturas máximas, tendencia que se mantendría durante el fin de semana, tras el breve episodio de calor que se vivirá en la zona central.

