Varias sorpresas, como era de suponerse por lo demás: se incorpora un arquero de la B (Jaime Vargas de Recoleta), no está Paulo Diaz, pero si su hermano Nicolás, siguen como centrales Guillermo Maripan y Benjamín Kuscevic, pero se agrega otro experimentado: Francisco Sierralta.
ESTA ES LA NÓMINA:
/José Pablo Verdugo