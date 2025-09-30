«Queremos volver a celebrar con la gente, fue muy lindo y emocionante ver el estadio lleno”., dijo el jugador que pertenece a los registros de Universidad Católica:

"SON UN EQUIPO MUY FUERTE, NOS COSTÓ ENTRAR A LA ÚLTIMA LÍNEA" 🇨🇱 🏆 Francisco Rossel y las dificultades que presentó Nueva Zelanda en la victoria de Chile por el #MundialSub20EnDSPORTS. 🎙️ @M_EscobarAlvear en #DSelección pic.twitter.com/iZTeSI9sQs — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Juan Francisco Rossel Corozo nació en Chile el 17 de marzo de 2005.

Aunque nació en Santiago, tiene madre ecuatoriana y estuvo cerca de La Tri. “Hubo un acercamiento cuando tuve 17 años; pude ir a Guayaquil para entrenar con la Sub 17, pero decidí jugar por Chile»

Comenzó sus inferiores en Universidad Católica a los 4 años.​ El jugador comenzó a sonar en el primer equipo a finales de 2022, cuando Ariel Holan lo citó para la Copa Chile de ese año debido a las lesiones y citaciones a la selección de varios jugadores.​ El 30 de diciembre de ese año, firmó su primer contrato profesional.4​

Debutó el 28 de junio de 2023 contra Universidad de Chile por el torneo nacional tras ingresar al minuto 88′ en reemplazo de Cristian Cuevas en la derrota 3 a 0 de su equipo en calidad de visitante.​ El 3 de agosto de 2024 anotó su primer gol profesional, cuando marcó el empate 1 a 1 definitivo entre Universidad Católica y Palestino por la fecha 18 del torneo nacional

En 2024, formó parte de la Selección de fútbol sub-20 de Chile que disputó un cuadrangular amistoso para la preparación del mundial de la categoría.​ En enero de 2025, fue nominado para el Campeonato Sudamericano sub 20 realizado en Venezuela

/José Pablo Verdugo