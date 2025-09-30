«Queremos volver a celebrar con la gente, fue muy lindo y emocionante ver el estadio lleno”., dijo el jugador que pertenece a los registros de Universidad Católica:
"SON UN EQUIPO MUY FUERTE, NOS COSTÓ ENTRAR A LA ÚLTIMA LÍNEA" 🇨🇱
🏆 Francisco Rossel y las dificultades que presentó Nueva Zelanda en la victoria de Chile por el #MundialSub20EnDSPORTS.
Juan Francisco Rossel Corozo nació en Chile el 17 de marzo de 2005.
Aunque nació en Santiago, tiene madre ecuatoriana y estuvo cerca de La Tri. “Hubo un acercamiento cuando tuve 17 años; pude ir a Guayaquil para entrenar con la Sub 17, pero decidí jugar por Chile»
Comenzó sus inferiores en Universidad Católica a los 4 años. El jugador comenzó a sonar en el primer equipo a finales de 2022, cuando Ariel Holan lo citó para la Copa Chile de ese año debido a las lesiones y citaciones a la selección de varios jugadores. El 30 de diciembre de ese año, firmó su primer contrato profesional.4
Debutó el 28 de junio de 2023 contra Universidad de Chile por el torneo nacional tras ingresar al minuto 88′ en reemplazo de Cristian Cuevas en la derrota 3 a 0 de su equipo en calidad de visitante. El 3 de agosto de 2024 anotó su primer gol profesional, cuando marcó el empate 1 a 1 definitivo entre Universidad Católica y Palestino por la fecha 18 del torneo nacional
En 2024, formó parte de la Selección de fútbol sub-20 de Chile que disputó un cuadrangular amistoso para la preparación del mundial de la categoría. En enero de 2025, fue nominado para el Campeonato Sudamericano sub 20 realizado en Venezuela
/José Pablo Verdugo